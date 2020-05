Traficantes são presos por policiais do BPRE com carregamento de drogas em Milagres, na madrugada de hoje

Policiais militares do Batalhão do Policiamento Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) apreenderam, na madrugada desta quarta-feira (20), um grande carregamento de drogas que era trazido para Fortaleza. A interceptação da carga de maconha e cocaína aconteceu no posto de fiscalização e policiamento do órgão, no Município de Milagres, na Região do Cariri, sul do estado (a 494Km de Fortaleza).





Dois homens foram presos durante a abordagem ao veículo suspeito onde estava o carregamento de 62 pacotes de maconha e outros cinco de cocaína. O caso foi encaminhado à Polícia Civil para ser feita a pesagem dos entorpecentes. A droga, provavelmente, é oriunda do vinho estado de Pernambuco e seria trazida para Fortaleza pelos dois suspeitos.





A Polícia não revelou, ainda, a identidade dos dois suspeitos presos. Eles foram abordados pelos policiais militares por volta de 4 horas e acabaram recebendo voz de prisão em flagrante ainda na estrada.





