Lula vê lado positivo no Coronavírus: “Ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus”

Em live realizada na tarde desta terça, o ex-presidente Lula deu sinais de que é possível enxergar pontos positivos na tragédia provocada pelo coronavírus, que evolui para chegar a 20.000 mortes no país nesta semana.





Na lógica política do líder petista, o estrago produzido pelo coronavírus na agenda liberal do governo de Jair Bolsonaro é algo a ser comemorado. “Ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus para que as pessoas percebam que apenas o Estado é capaz de dar a solução, somente o Estado pode resolver isso”, disse Lula.





Na avaliação do petista, Bolsonaro deveria parar de choramingar contra governadores e colocar o motor do Estado para sustentar a atividade econômica na pandemia.





“Imagina quando Roosevelt teve que agir na guerra. Você acha que ele estava preocupado com orçamento? Não! Ele tinha que fazer armas para vencer a guerra. Na guerra contra o coronavírus, eles não cumprem sequer a promessa de dar 600 reais para as pessoas ficarem em casa e se protegerem”, afirmou.





Fonte: VEJA!