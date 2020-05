PM Paulo Jorge Carneiro morre aos 44 anos em Santana do Acaraú

O Policial Militar passou mal na cidade serrana de Tianguá onde trabalhava, foi atendido no Hospital do Coração em Sobral, foi para sua residência em Santana do Acaraú, onde faleceu na manhã de hoje.





Paulo Jorge Carneiro, 44 anos, faleceu na manhã desta quarta-feira (20), em sua residência no centro de Santana do Acaraú, ele estava lotado como PM no município de Tianguá, na Serra da Ibiapaba. Segundo declaração da família, ele passou mal na última quinta-feira (14) e foi levado ao Hospital do Coração na cidade de Sobral, onde se submeteu a um cateterismo e ficou internado até a noite da última segunda-feira (18), quando chegou em sua residência em Santana do Acaraú. Ainda segundo a família, o policial sentiu-se mal nesta manhã, uma ambulância foi acionada, mal não houve tempo para o atendimento, ele entrou em óbito antes mesmo da ambulância chegar à residência. Paulo Jorge era casado com Ana Cláudia e deixa três filhos.





(Tribuna dos Vales)