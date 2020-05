EUA pedem à China para respeitar jornalistas em Hong Kong

EUA e China estão envolvidos numa nova polêmica em torno da liberdade de expressão.

Mike Pompeo, chanceler dos Estados Unidos, pediu à China para não interferir no trabalho dos jornalistas norte-americanos em Hong Kong.





Em um comunicado, segundo o portal Observador, Pompeo declarou:





“Fui informado recentemente que o governo chinês ameaçou interferir no trabalho dos jornalistas norte-americanos em Hong Kong.”





E acrescentou:





“Estes jornalistas fazem parte da imprensa livre, e não são agentes de propaganda.”





Referindo-se ao sistema político de Hong Kong, o chanceler completou:





“Qualquer decisão que afete a autonomia e as liberdades de Hong Kong, garantidas pela Declaração Conjunta Sino-Britânica e pela Lei Básica, teria inevitavelmente impacto na nossa avaliação do ‘Um país, dois sistemas’ e no estatuto do território.”





O comunicado de Mike Pompeo é a resposta mais recente após a expulsão por parte de Pequim de cerca de 15 jornalistas norte-americanos, desde o início do ano.





(Renovamídia)