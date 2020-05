DENÚNCIA DE TRABALHADORES DA PREFEITURA DE SOBRAL SE AGLOMERANDO E SEM EPIs

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando que funcionários da prefeitura estão se aglomerando e sem EPIs.

Veja à íntegra da denúncia:

"Gostaria de registrar uma situação que presenciei de grande aglomeração na usina de asfalto. Os garis aos se dividirem para iniciar o trabalho, sobe para a usina de asfalto fazendo muita aglomeração com os outros funcionários que se encontram trabalhando e que são de risco e pude perceber que no mesmo local os trabalhadores estão sem EPI necessários. E tem várias pessoas de risco, ressaltando que no local não é essencial para está em funcionamento. E pondo em risco a vida dos seus familiares. Tendo contato com outras pessoas sem equipamentos de proteção individual e com aglomerações no local.









Sr. Prefeito por favor verifique essa situação, pois tem muitas pessoas de risco e que está pondo em risco a vida dos seus familiares."