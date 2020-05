Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando que se enquadra no perfil de isenção da cobrança de água e luz (Decreto), mas que está recebendo os boletos com valores.

"Gostaria de fazer uma reclamação, tanto do Saae como também da Enel, os papéis continuam vindo pra serem pagos, somente um mês que veio zerado do papel de luz, moro aqui no Caiçara."