Dias Toffoli está internado com suspeita de covid-19

O ministro Dias Toffoli, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), está internado com suspeita de coronavírus. Segundo nota do secretário de Saúde do STF, Marco Polo Dias Freitas, o ministro foi hospit alizado no sábado (23) para drenagem de um pequeno abscesso, destaca o Portal R7.





“A cirurgia transcorreu bem e, na noite do mesmo dia, o ministro apresentou sinais respiratórios que sugeriram infecção pelo novo coronavírus, devendo permanecer internado para monitorização. No momento, o ministro está bem e respira normalmente, sem ajuda de aparelhos”, afirma a nota.





Como não há confirmação de o ministro ter contraído o coronavírus, ele a princípio ficará de licença médica por sete dias, podendo ser ampliada dependendo do resultado dos exames. Nesse período assumirá a presidência do STF o ministro Luiz Fux.