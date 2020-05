Estados Unidos irão doar mil respiradores ao Brasil

O ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo anunciou, neste domingo (24), que os Estados Unidos irão doar 1 mil respiradores ao Brasil. Araújo comemorou o gesto.





– Em conversa hoje com representantes da Casa Branca, dentro da ótima cooperação Brasil-EUA no combate ao Covid-19, recebi a notícia de que o presidente Donald Trump determinou a doação de 1.000 respiradores ao Brasil. Parceria produtiva entre duas grandes democracias – escreveu.





Nesta semana, a Organização Mundial da Saúde afirmou que a América do Sul é o novo epicentro da pandemia da Covid-19. A OMS destacou ainda a situação do Brasil, que é o país mais atingido da região, com mais de 22 mil mortos e 350 mil infectados.





(Pleno News)