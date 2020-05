Egressos de Serviço Social do UNINTA têm atuação de destaque no contexto da pandemia

No atual contexto da pandemia, governos estaduais, por meio de seus decretos, têm requisitado cada vez mais a atuação de assistentes sociais para a condução de suas políticas públicas em saúde, assistência e previdência.





No Ceará, principalmente em sua região Norte, destaca-se a participação de egressos do Centro Universitário Inta - UNINTA na linha de frente, atendendo a população em situação de vulnerabilidade social. A profissão, regulamentada desde 1993, se demonstra ainda mais necessária tendo em vista o contexto da COVID-19.





Segundo a Coordenadora do curso de Serviço Social do UNINTA, Profa. Esp. Nayara Machado, "os assistentes sociais conhecem de perto as necessidades da população e o território em que vivem. De acordo com nossa Lei de Regulamentação da Profissão (Lei 8.662/1993) e com o Código de Ética Profissional, não podemos negar atendimento, mesmo numa situação de calamidade pública, em que nossas vidas também correm riscos". A docente reforça que é um dever ético continuar prestando auxílio à população brasileira. A educadora conhece bem a qualidade da formação do curso no UNINTA. Egressa da Instituição, frisa que desde o princípio, o curso de Serviço Social do Centro Universitário Inta – UNINTA tem procurado oferecer uma formação que prepara os futuros profissionais para os inúmeros desafios que a profissão enfrenta em seu cotidiano. Por ser uma profissão generalista, o acadêmico recebe todo embasamento teórico-metodológico que o prepara para atuar de forma competente e comprometida com as mais diferentes situações e atribuições, sempre com ética e compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população.





No atual contexto da pandemia, os assistentes sociais se perfilam como profissionais destacados para a convivência das sociedades. A coordenadora salienta que "diante de tantas incertezas e desafios, defendemos que nossa atuação profissional é fundamental, nesse momento, para que a população tenha acesso aos serviços de saúde, assistência e previdência social, além de benefícios eventuais que serão essenciais para a manutenção da vida dos mais vulneráveis". O compromisso dos egressos de Serviço Social do UNINTA é o de sempre lutar por uma sociedade mais justa e igualitária, sem recuar das suas defesas e das suas funções.