Núcleo de Prática Jurídicas intensifica atividades com Atendimentos Online

Entendendo a importância das práticas para a formação dos acadêmicos e buscando colaborar com a comunidade em momento de necessidade de distanciamento físico, o Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ do Centro Universitário Inta – UNINTA transporta para o meio online os seus atendimentos à população, iniciando esta prestação de serviços a partir da segunda-feira, 25 de maio.





O Núcleo oferece atendimentos gratuitos para a sociedade em geral, prestando consultas e encaminhando ações relacionadas ao Direito Civil, configurando-se como uma importante ferramenta de Responsabilidade Social.





Adaptando sua atuação ao atual período de distanciamento social, o NPJ contemplou a possibilidade de mediações online, em ambiente virtual, oferecendo seus serviços, agora ampliados, por meio do Whatsapp (88) 9 9212-9780 ou pelo e-mail:





npj@uninta.edu.br . As mediações utilizarão plataformas de telepresença.





Os atendimentos à população sobralense e da região, com o apoio da Defensoria Pública, ocorrem com a participação dos professores do curso de Direito, que orientam seus alunos, como práticas de estágio. Estas orientações versam sobre o atendimento, principalmente nas áreas cíveis e de família, e possibilitam agregar conhecimento técnico científico de toda a comunidade acadêmica.





O Gestor do Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ, Professor Dr. Fabiano Ribeiro Magalhães, destaca que, “o NPJ do UNINTA cumpre sua função social nesses dias de distanciamento social através da modalidade virtual de todos os serviços prestados presencialmente, realizando audiências por aplicativos como WhatsApp, Meet, Zoom entre outros. Estamos mantendo os atendimentos usuais com a comunidade em geral, desde ações judiciais a audiências de mediação de acordos”, conclui.









SAIBA MAIS SOBRE O NPJ





O núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ do Centro Universitário INTA – UNINTA é um ambiente acadêmico de preparação docente para as práticas profissionais, pelo que possui então uma série de serviços inovadores do que diz respeito à assistência jurídica à comunidade em geral, entre os quais Resolução de Conflitos, desde conflitos familiares a conflitos decorrentes de relação de consumo através do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, em convênio com o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJCE e também realizamos atendimento em situações onde não seja possível o acordo, promovendo o protocolo de ações através de convênio com a Defensoria Pública do Estado do Ceará.









Conheça os serviços:





Investigação de paternidade;

Usucapião;

Retificação de Registros;

Inventário;

Curatela;

Divórcio;

Partilha de Bens;

Pensão Alimentícia;

Herança;

Indenização;

Cobrança; entre outros.









SERVIÇO:





Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ





Horário: 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas





Data: A partir do dia 25/05/2020