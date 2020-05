"Mais uma farsa desmontada", celebra Bolsonaro

“Mais uma farsa desmontada. Nenhum indício de interferência na Polícia Federal”, afirma Bolsonaro.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, está radiante com a divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, que é apontada pelo ex-ministro, Sergio Moro, como prova de interferência dele na Polícia Federal (PF).





Após escrever “Brasil acima de tudo!” no Twitter, o chefe do Executivo usou o Facebook para dizer que a quebra do sigilo da gravação desmonta “mais uma farsa”.





“Mais uma farsa desmontada. Nenhum indício de interferência na Polícia Federal”, afirmou Bolsonaro.





“João 8, 32 – ‘Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará'”, acrescentou.





O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, retirou sigilo, nesta sexta-feira (22), da gravação da reunião.





O vídeo é parte do inquérito autorizado pelo decano do STF, a pedido da Procuradoria Geral da República (PGR), para apurar a acusação de Moro.