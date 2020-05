Em formato virtual, Coordenador de Odontologia do UNINTA participa da I JOACO, da Academia Cearense de Odontologia

Sendo as graduações do Centro Universitário Inta - UNINTA sempre convidados a participar dos mais importantes eventos científicos do País, o Coordenador da graduação em Odontologia, Prof. Me. Arry Rocha de Oliveira Júnior, representou seu curso nesta segunda-feira, 25 de maio, na I JOACO – Jornada Online da Academia Cearense de Odontologia. Durante o dia, o evento realizou um fórum com a temática: “Desafios do Ensino Odontológico no Período Pós-Covid-19”, e contou com participação de todos os representantes e coordenadores das instituições cearenses de ensino que ofertam a referida graduação.





Tendo como principal objetivo agregar temas relevantes e relacionados ao atual problema da pandemia mundial, para contribuírem na formação do cirurgião-dentista nesse novo cenário mundial, a jornada vem sendo realizada em formato virtual, encerrando no próximo sábado, 30 de maio.





O evento, que segundo a organização, se propõe à excelência científica através da participação de profissionais de destaque no ensino superior de Odontologia, será posteriormente disponibilizado em outros suportes digitais.





O Coordenador do curso de Odontologia do UNINTA, Prof. Me. Arry Rocha destaca a importância de sua participação no evento: "Este fórum da I JOACO nos possibilitou a troca de conhecimento entre os coordenadores de todos os cursos de graduação em Odontologia do estado do Ceará, além de possibilitar a socialização deste conhecimento para profissionais e acadêmicos pelo YouTube. Socializei o planejamento estratégico de retorno do UNINTA para mais de 2000 pessoas que estavam pela internet. Esse planejamento foi liderado pela nossa Diretora do Centro de Ciências da Saúde, a Profa. Dra. Michelle Alves", destaca o docente.