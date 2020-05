Guarda Municipal grava vídeo em Libras para alerta a comunidade surda sobre a Covid-19

O Agente da Guarda Municipal de Sobral(GCMS), GM De Sousa, gravou um vídeo por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras) alertando a comunidade surda sobre os cuidados com o novo coronavírus. A maioria das informações veiculadas na mídia é produzida oralmente e isso prejudica os surdos, que ficam sem acesso aos conteúdos.





No vídeo o agente passa a mensagem, “Oi, tudo bem. Eu quero te pedir, fique em casa e se precisar sair use máscara, cuide de você e de quem você ama. Pode contar sempre com a guarda municipal”. De Sousa, Guarda Municipal, tradutor e intérprete de língua de sinais.





Todo o efetivo da GCMS, seguem na linha de frente no combate do novo coronavírus em Sobral, direcionados para as ações de combate a proliferação da doença. Contudo, à população deva permanecer em casa em segurança e também por todas as equipes que estão nas ruas no controle da doença.

(Blog do Célio Brito)