ENADE 2020: Estudantes poderão realizar simulado do exame para testar conhecimentos

Seguindo o calendário de ações para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), o Centro Universitário Inta (UNINTA) informa aos acadêmicos que realizarão a prova em 2020 que, durante os dias 27 a 29 de maio, estará disponível na Plataforma Saraiva (acessível a partir do AVA) um simulado diagnóstico, essencial para colaborar com o desempenho no exame.





O simulado terá duração de 3h, e poderá ser realizado a partir das 8h do dia 27 até às 18h do dia 29 de maio. Seu objetivo é avaliar o conhecimento dos estudantes para identificar pontos fortes e reforçar os conteúdos necessários.





Os acadêmicos que realizarem a atividade receberão, posteriormente, um certificado para atividades complementares.





Em caso de dúvidas, o UNINTA disponibiliza aos estudantes uma tutora virtual, de segunda a sexta-feira, nos períodos manhã e tarde. Acesse aqui





Saraiva Educação & UNINTA





Com a parceria firmada entre o Centro Universitário Inta e a Plataforma Saraiva Educação, a Comissão de Desenvolvimento e Implementação do Projeto ENADE (CODIPE) do UNINTA poderá diagnosticar, por meio de simulados e relatórios o desempenho de alunos nos conteúdos e habilidades necessários para o exame.





Os estudantes têm acesso online a simulados para diagnóstico, simulados institucionais e um Simulado Saraiva, com questões inéditas. Além disso, a plataforma conta também com Trilhas do Conhecimento para cada curso. O conteúdo irá reforçar disciplinas vistas ao longo da graduação, através de materiais de apoio e resolução de questões.