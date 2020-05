Vereadores pressionam pelo retorno das sessões ordinárias com expediente legislativos

Na sessão extraordinária remota da Câmara Municipal de Sobral, realizada nesta segunda-feira (25), foi discutido o retorno das sessões ordinárias com expediente legislativos. Os vereadores estão votando apenas matérias extraordinárias por se trata de urgência e de interesse do executivo. Confira no vídeo ( AQUI





Na ocasião, o parlamento municipal apreciava a prorrogação preventivamente do Decreto Legislativo que suspende as atividades do Poder Legislativo, em consonância aos regulamentos estadual e do municipal para o isolamento social devido o enfrentamento da pandemia do Coronavírus.





O vereador Zezão (MDB) com o apoio de todo o bloco de oposição, apresentou emenda modificativa ao Projeto de Decreto Legislativo nº 888/2020, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sobral, para que as atividades das sessões ordinárias retornassem com o seu Expediente Legislativos, Tribunas e Comissões Temáticas, embora da forma remota como ocorrem com as Sessão extraordinária Virtuais do último período.





Segundo o vereador Zezão, os seus mandatos estão impossibilitados de apresentarem matérias de interesses das comunidades que são votados. Além de discutirem temas urgentes que afligem a sociedade sobralense.





Vereadores da base aliada do prefeito derrubam emenda do parlamentar da oposição e as Sessões só acontecem por convocações extraordinárias da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sobral. Vereadores de oposição prometem acionar a justiça por quebra de regimento.





(Célio Brito)