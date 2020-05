Ex-namorada de chefões de facções é detida com imagens de armas como fuzil e pistolas no celular

Policiais da Força Tática do 20º Batalhão da Polícia Militar (Cristo Redentor) detiveram na manhã desta terça-feira uma mulher de 25 anos apontada como suspeita de ser integrante de uma facção criminosa e que namorou vários chefes da quadrilha. No celular dela, a Polícia encontrou várias fotos de armas de grosso calibre que seria da facção, inclusive um fuzil, além de drogas.





Os policiais militares contaram que faziam incursões pelas ruas do bairro Colônia quando se depararam com um carro suspeito na Rua Grito de Alerta e ordenaram que a guiadora parasse. Na direção do Fiesta azul estava a jovem que foi identificada (identificação não revelada). Ela saía da Favela Coqueirinho, local onde bandidos da facção Guardiões do Estado (GDE) estariam escondidos.





Segundo os policiais militares, ao revistarem o carro da suspeita não foi encontrada nenhuma arma, mas apenas vestígios de drogas (maconha). Os PMs pediram para verificar o celular dela e acabaram encontrando várias fotos de drogas e armas que seriam da facção e indagaram onde o material estaria escondido. A mulher levou os PMs a um endereço na Rua Alves de Lima, mas lá nada foi encontrado.





A namorada dos “chefões” de facções foi então conduzida ao 7º DP (Pirambu) onde deverá ser interrogada acerca das armas e das drogas.





(Fernando Ribeiro)