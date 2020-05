Globo prepara nova lista de demitidos e gera tensão

Dispensa incluirá de executivos e artistas a assistentes administrativos.

Dando continuidade às recentes ondas de demissão, o Grupo Globo está preparando uma nova lista de funcionários que serão desligados da empresa, segundo o site NaTelinha. Segundo o portal, a nova leva de demitidos inclui desde executivos a assistentes administrativos.





O NaTelinha afirmou ainda que todos os executivos já foram orientados a escolherem nomes que serão dispensados ou aposentados compulsoriamente, se for o caso.





O apresentador Zeca Camargo, um dos nomes mais famosos da emissora, não teve o contrato renovado e será desligado TV Globo.





Desde o ano passado que a Globo vem demitindo funcionários que até então eram tidos como estrelas da emissora, incluindo jornalistas e artistas. Aqueles que não estão sendo demitidos, acabam tendo que aceitar cortes salariais ou mudanças no contrato com a emissora, como foi o caso de Bianca Bin e Bruna Marquezine, que agora são remuneradas por obra e não mais têm salário fixo.





Outro que decidiu tentar novos ares foi Bruno Gagliasso, que agora se dedica à plataforma de streaming Netflix.





As baixas estão previstas para acontecer até setembro deste ano.





A nova onda de demissões, segundo o site, irá atingir todo o Grupo Globo, não só a televisão aberta. Globosat, globo.com e até a Som Livre deverão sofrer com as baixas, previstas para serem anunciadas até o início do último quadrimestre com colaboradores de todas as hierarquias.





(Pleno News)