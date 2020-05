MATANÇA EM SOBRAL: MORRE JOVEM BALEADO NO BAIRRO TERRENOS NOVOS

Mais um crime de morte foi registrado na cidade de Sobral!

Morreu no hospital Santa Casa de Sobral, o jovem Paulo Henrique, baleado na data do dia (28), quarta-feira, no bairro Terrenos Novos.









Ocorrência





Na noite de quarta-feira (28), por volta das 20:24, Paulo Henrique, foi lesionado a bala no bairro Terrenos novos. O jovem foi socorrido para o HRN, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na quinta-feira, dia 29.





A Polícia Civil abriu um inquérito policial para investigar o crime.





Sobral registra 33 homicídios dolosos no corrente ano.