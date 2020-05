Governador de Pernambuco está infectado com coronavírus

Governador relatou que começou a sentir sintomas na manhã desta segunda-feira e se submeteu ao exame.





Paulo Câmara (PSB), governador de Pernambuco, informou, nesta segunda-feira (18), que testou positivo para o novo coronavírus.





Câmara ressaltou que iniciará um isolamento rígido:





“No início desta manhã de segunda-feira, apresentei sintomas e fui orientado a fazer o exame para Covid-19. Agora, no início da noite, recebi o exame e ele deu positivo. Vou iniciar então o isolamento rígido, tomar todas as precauções necessários e seguir todas as orientações médicas.”





O governador disse que acompanhará remotamente as ações contra a doença no Estado:





“O gabinete de crise continua instalado, trabalhando. Vamos acompanhar remotamente todas as ações necessárias para livrar Pernambuco da Covid-19.”





(Renovamidia)