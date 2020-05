GRAVE ACIDENTE DEIXA DUAS PESSOAS MORTAS EM GROAÍRAS/CE

Por volta de 0h45 da manhã desta segunda(04), uma colisão entre duas motos, deixou o saldo negativo de duas vitimas fatais e um ferido.

O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Princesa Isabel e Raimundo Nonato Albuquerque, deixando a vítima identificada como Ismael Vasconcelos, morto no local, já a outra vítima, identificado como Gean Maciel, foi socorrido para o hospital municipal, mas não resistiu.





Os corpos foram recolhidos pela perícia para o IML de Sobral.





Houve ainda uma terceira vítima, que foi conduzida para o hospital e em seguida foi transferido para a Santa Casa de Sobral. Segundo informações, sem risco de morte.





Com informações do Blog do Tidi