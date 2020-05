INTERNAUTA FAZ DENÚNCIA CONTRA A ENEL!

Internauta da localidade de Pedrinhas, no Distrito de Rafael Arruda, em Sobral, faz denúncia contra a Enel.

Confira a denúncia:

"Gostaria de reclamar sobre a Enel que faz um descaso em nossa localidade de Pedrinhas, Rafael Arruda, Distrito de Sobral, pois constantemente há essa falta de luz e passa a noite inteira, as vezes o dia todo sem voltar. Um descaso total, pois entramos em contato com os serviços de telefone e só prometem o retorno muito tempo depois, muita das vezes nem isso acontece. Dependemos da energia também para entrar em contato e mais uma vez também não podemos com as internet desligadas. Precisamos de melhor atendimento, melhores recursos, pois só por essa região há esse problema, pagamos nossas faturas em dias, pagamos ainda mais impostos e mesmo assim o que recebemos é esse descaso. Lamentável Enel!"