China será responsabilizada pela pandemia, diz vice dos EUA

“A China será responsabilizada pelo que o mundo passou por causa de sua falta de transparência”, diz o vice-presidente.

Mike Pence, vice-presidente dos Estados Unidos, afirmou, neste domingo (24), que a China “decepcionou o mundo” por causa da gestão da pandemia de coronavírus.





Em entrevista ao portal Breitbart, Pence disse que o governo Donald Trump está desenvolvendo planos para responsabilizar o Partido Comunista Chinês por suas ações.





O vice-presidente disse ainda que Pequim e a Organização Mundial da Saúde (OMS) prejudicam a capacidade do mundo de se preparar e responder à pandemia, enganando e retendo “informações vitais”.





“A China decepcionou o mundo, e a OMS foi a sua grande parceira na retenção de informações vitais sobre o coronavírus que teriam possibilitado uma resposta nacional mais cedo.”





Pence ainda acrescentou que o país defende reformas na OMS:





“A China será responsabilizada pelo que o mundo passou por causa de sua falta de transparência. Continuaremos a exigir que a OMS promova o tipo de reformas que, caso o mundo precise saber sobre alguma ameaça potencial à saúde, teremos conhecimento no futuro.”





Em resposta aos comentários de Pence, a OMS declarou:





“A OMS trabalha com 194 estados membros para promover a saúde, entre eles a China e os EUA, para manter o mundo seguro e servir os vulneráveis. O trabalho da OMS com a China é idêntico ao trabalho com qualquer outro estado membro.”





(Renovamidia)