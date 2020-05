Ladrão invade casa de delegado e se dá mal!

Dois criminosos invadiram a casa de uma família neste domingo (10), no Lago Sul, em Brasília, e um deles acabou morto. A família foi surpreendida durante o almoço de dia das mães. O filho do casal, um delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, reagiu ao assalto e matou um dos ladrões. O outro assaltante conseguiu fugir.





A casa invadida pertence a um delegado aposentado. O filho do dono do imóvel também é delegado e estava armado. Ao ver os pais sob ameaças, ele sacou a arma e atingiu um dos criminosos, que morreu na cozinha da casa. A ação do policial foi considerada legítima defesa.





O segundo criminoso fugiu por uma região de mata e segue foragido.





A dupla fazia parte de uma quadrilha de assaltos a residências no Lago Sul, região nobre do Distrito Federal. (Pleno News)