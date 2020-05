Menina de 3 anos morta no Pirambu é a oitava criança assassinada no Ceará em 2020

Subiu para oito o número de crianças assassinadas no Ceará em 2020. A mais recente vítima da violência armada no estado foi a pequena Ana Vitória Sousa da Silva, de apenas 3 anos de vida. Na noite do último domingo (10), ela foi baleada e morta quando brincava com outros garotos na calçada de casa, na zona Oeste de Fortaleza.





O caso ocorreu por volta das 20 horas, na Rua Santa Elisa, bairro Pirambu. Segundo apurou a Polícia, ocorreu um tiroteio no local. A suspeita é de que o confronto envolveu membros de facções criminosas rivais. Na troca de tiros entre os suspeitos, a menina acabou sendo atingida mortamente.





Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do 7º DP (Pirambu) investigam o caso de forma conjunta. Os policiais buscam imagens do crime que podem ter sido captadas por câmeras instaladas em residências próximas à cena do crime.





Balanço





Desde o começo do ano, ao menos, oito crianças foram mortas no Ceará. Veja caso a caso:





1 (13/01) – José Ramonis Trajano da Silva, 11 anos – Morto por bala perdida durante um tiroteio entre criminosos na Rua Plutão, no bairro Vila União, em Fortaleza, quando voltava de uma missa na companhia da mãe.





2 (22/02) – Jorgiane dos Santos Xavier, 1 ano e 11 meses – assassinada a tiros juntamente com o pai, Francisco Jorge Gomes Xavier, 39 anos, dentro de casa, na localidade de Vila Cumbe, zona rural de Beberibe. O duplo homicídio aconteceu madrugada de sábado de Carnaval. Um grupo armado e encapuzado invadiu a casa e matou pai e filha.





3 (10/03) – Enzo Gabriel Ferreira Ribeiro, 9 meses, morto a tiros, juntamente com a mãe, a adolescente Maria Gabrielly Ferreira Ribeiro, 17 anos, dentro de casa, na comunidade das Malvinas, no bairro Quintino Cunha, zona Oeste de Fortaleza. Crime praticado por uma facção.





4 (12/03) – Um bebê do sexo feminino foi morto em Fortaleza, na Área Integrada de Segurança Sete (AIS-7), sendo identificado como Ana Dayla de Sousa Paiva.





5 (15/03) – Yuri Kelson Silva Ribeiro, 5 anos – morto a tiros juntamente com a irmã, Yasmin Silva Ribeiro, 14 anos; por bandidos da facção Guardiões do Estado (GDE), dentro de casa, na localidade de Cercadão dos Dicetas, no Icaraí, em Caucaia. O bando está preso.





6 (25/03) – Júlio César da Silva Moreira, 4 anos – morto a tiros na Rua Tenente Jaime Andrade, no bairro Aerolândia. Bandidos desembarcaram de um carro e passaram a atirar em um grupo de moradores. A criança foi baleada e morreu no IJF-Centro.





7 (11/04) – O garoto Samuel Pires dos Santos, 11 anos, foi morto, a tiros, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





8 (10/05) – A pequena Ana Vitória Sousa da Silva, 3 anos, foi baleada e morta na porta de casa, na Rua Santa Elisa, bairro Pirambu, em Fortaleza.





(Fernando Ribeiro)