Lockdown em Fortaleza: morador que desobedecer ordem de voltar para casa será levado para delegacia

Caso haja reincidência no descumprimento das regras, o condutor poderá ser punido, conforme o secretário de Segurança André Costa.

O secretário da Segurança Pública do Ceará, André Costa, afirmou que, ao desobedecer a ordem de retornar para casa em saídas não justificadas, a pessoa vai ser levada à delegacia, durante o lockdown em Fortaleza. O secretário participou de coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (7) para dar mais detalhes do decreto de isolamento no Ceará.

“Têm as exceções, as pessoas podem sair de casa, naquelas situações excepcionais. Se ela foi parada duas ou três vezes, mas todas as vezes foram justificadas, não há punição nenhuma para isso. Mas se uma vez só ela sair e descumprir o dever de permanecer domiciliar e mesmo instada a retornar para casa ela descumprir e desobedecer essa ordem, aí sim, nesse caso, ela será conduzida para uma delegacia”.



Bloqueios



A cidade foi dividida em 124 quadrantes, que vão ter dezenas de blitze e barreiras físicas nos 20 principais corredores e nas sete entradas principais de Fortaleza. Os carros só poderão circular com todos os ocupantes usando máscara.



Durante a fiscalização, os agentes contarão com um aplicativo, que registrará o dia, hora e o local que o veículo foi abordado. “Tanto nas rodovias, quanto nas vias da Capital, analisamos dados que demonstram quais rodovias e bairros tiveram as menores taxas de redução de circulação veicular. Alguns bairros e veiculos reduziram bastante a circulação, e outros não”, declara o secretário.



Veículos por aplicativo



Conforme André Costa, os veículos de aplicativo poderão trafegar dentro da cidade, desde que o condutor e todos os passageiros estejam usando máscaras de proteção e haja uma justificativa para o deslocamento, caso contrário o carro será retido.



“Se algum passageiro estiver sem máscara, o veículo não vai poder prosseguir. Se os passageiros não tiverem documentos pra justificar o deslocamento, a viagem não poderá prosseguir”, pontua.



Documentos



Os moradores de Fortaleza precisarão apresentar algumas documentações para sair de casa durante o lockdown, de acordo com o secretário André Costa. Um dos documentos exigidos será o comprovante de residência.