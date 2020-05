Mais de 84 mil brasileiros estão curados da Covid-19

Segundo dados de uma publicação compartilhada, neste sábado (16), pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, mais de 84,9 mil brasileiros estão curados da Covid-19.





“Mais de 84,9 mil brasileiros estão curados da Covid-19. Até 14h desta sexta-feira (15), foram registrados 118.436 casos em tratamento. A batalha do Governo Federal para salvar vidas continua.

#NinguémFicaPraTrás"

Fonte: Ministério da Saúde





Até as 14h de sexta-feira (15), foram registrados 118.436 casos em tratamento. As informações foram divulgadas com base no que foi repassado pelas Secretarias Estaduais de Saúde de todo o Brasil.





(R.Curitiba)