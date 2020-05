Mensagem da GDE nas redes sociais ameaça novos ataques para "tomar" territórios ocupados pela GDE em Fortaleza

Depois de matar um dos chefes da facção criminosa rival Guardiões do Estado (GDE), na última terça-feira (12), e invadir o território inimigo no Morro de Santiago e na comunidade das Goiabeiras, na Barra do Ceará (Zona Oeste de Fortaleza), o Comando Vemelho (CV) usou as redes sociais nesta sexta-feira (15) para espalhar entra população da área uma mensagem de paz. No mesmo “comunicado”, a facção anuncia seu plano de “tomar” outras comunidades daquela parte da cidade, e cita o Álvaro Weyne e a Vila Velha.





No mesmo comunicado, a organização criminosa defendeu o fim do isolamento social imposto pelo governo do estado através de um decreto para reduzir os efeitos da pandemia do Covid-19. “Queremos que a economia do estado ande junto com o turismo e volte a crescer para dar emprego à população”.





No texto postado nas redes sociais, a suposta mensagem da facção também alerta que a matança que tem sido registrada na Capital, com assassinatos à luz do dia nas ruas da cidade, pode se agravar nos próximos dias. “Para os moradores do Álvaro Weyne e os “Gafanhotos” (gangue do bairro Vila velha) também estamos deixando claro que vãos acabar com todos da GDE que se encontram nessas comunidades”.





A mensagem que seria da organização criminosa revela ainda que os moradores das Goiabeiras e do Morro de São Tiago estarão protegidos pela facção e serão ajudados em suas necessidades básicas. “Quem precisar da nossa assistência com gás de cozinha, remédios, cestas básicas ou qualquer outra ajuda que tiver ao nosso alcance, vocês podem chegar em qualquer um da nossa rapaziada”.





E revela também: “A toda a população do Morro de Santiago, nós do Comando Vermelho estamos aí dentro da comunidade, dizemos que viemos para ficar e trazer a paz para este lugar, acabando com as mortes, guerras e roubos aí na comunidade e no bairro”.









Ação policial





Após a morte do homem apontado como chefe da facção GDE no bairro, na última terça-feira, a área entre a Barra do Ceará e da Colônia recebeu reforço da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Fortaleza. Nas últimas 24 horas, várias prisões e apreensões de armas de fogo foram realizadas. E na noite desta quinta-feira (14), o barulho de tiros pelos constantes confrontos na área foi substituído por fogos de artifício, com a comemoração da facção CV por ter invadido e tomado o território que era dominado pela GDE.





As autoridades da Segurança Pública não se manifestaram sobre a mensagem atribuída ao CV.





Veja a mensagem postada nas redes sociais:









CIRCULAR INFORMATIVO DO COMANDO VERMELHO-CE





A toda população do Morro Santiago ,nós do Comando Vermelho estamos ai dentro da comunidade, dizemos que viemos para ficar , viemos para trazer a paz para esse lugar, acabando com as mortes , guerras e roubos ai na comunidade e no bairro . Viemos para dizer que amamos vocês, que quem precisar da nossa assistência com gás de cozinha, remédios, cestas básicas ou qualquer outra ajudar que tiver ao nosso alcance, vocês podem chegar em qualquer um da nossa rapaziada , pois nascemos e fomos criados para ajudar nosso povo sofrido .





Queremos dizer também que todas as casas tomadas pela gde no Morro Santiago vai ser devolvidas para os verdadeiros donos , e se alguém quer casas ou algo parecido peça a nós que dentro das nossas possibilidades iremos ajudar . Estamos deixando claro que a nossa intenção é trazer a paz para o estado , acabar com as guerras, acabar com roubos e furtos , e ficar ao lado da nossa querida população.





Queremos que as crianças andem e brinque nas ruas sem ter medo de nada ,que o povo andem com seus pertences nas ruas não sejam roubados , e que a economia do estado junto com o turismo voltem a crescer para dar emprego a população. Nós estamos visando o bem estar de vocês, para que todos no estado todo possa entender nossa visão de andamento da organização. Pois queremos o estado em paz e seguro para todos.





Para os moradores do Álvaro Weyne e gafanhotos também estamos deixando claro que vamos acabar com todos da gde que se encontra ai dentro dessas comunidades , para que todos os cidadão de bem que mora ai , vamos mostrar o quanto amamos nossos cidadãos de bem , que a paz vai reinar ai dentro , que nós vamos ajudar vocês.





Que fique para todos os moradores do estado do Ceará que a nossa intenção é acabar com essas guerras , mortes ,roubos ,furtos e que a economia e empregos voltem a crescer , pois dessa forma vamos ter um estado que o cidadão vai poder andar sem se preocupar com essas coisas .





Desde já agradecemos por nos receber de braços abertos e que nosso senhor Jesus Cristo possa confortar o coração de cada um de vocês. Amamos nosso povo cearense, amamos de verdade . E a partir dessa data vocês vão ver cada vez mais nós avançando em prol dos nossos objetivos.





Deus abençoe a cada um de vocês





Ass: Família CV CE.





(Blog Fernando Ribeiro)