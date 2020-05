MISÉRIA EM SOBRAL: HOMEM VIVE EM CONDIÇÕES SUB-HUMANAS NO BAIRRO ALTO DA BRASÍLIA

O Sr. Francisco mora em um barraco de madeira no encosto de uma velha caixa d'água que fica situada no bairro Alto da Brasília. A caixa d'água abastecia o antigo banco de mudas, mas com a mudança para o distrito de Bonfim, o local ficou abandonado. Hoje, a água do local que fica ao lado de um esgoto é usada para o banho e consumo do Sr. Francisco.





O cidadão pede ajuda à população, pois está passando por necessidades, ele é catador de reciclagem, vendia banana no mercado, mas está sem trabalhar e precisando muito da ajuda da população





Vamos ajudar o Sr. Francisco!!





Repórter: Jorge Alves

Via Sobral na Midia