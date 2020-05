Carlos do Calisto convoca vereadores para nova Sessão Extraordinária Virtual

O Presidente da Câmara Municipal de Sobral, vereador Carlos do Calisto (PDT), usou nesta terça-feira (05), o portal oficial da Casa, para convocar virtualmente os parlamenteares para uma nova Sessão Extraordinária Virtual, que ocorrerá nos dias 6 e 7 maio, as 17hs. Que poderá ser acompanhada pelos canais do Legislativo no Facebook.





Na ordem do dia, serão lidos, apreciados e votados a mensagem do Executivo, nos Projetos 2588/20; Projetos 2597/20; Projetos 2598/20 e Decretos legislativos 887/20. Confira no vídeo ( AQUI





As sessões plenárias de forma presencial estão suspensas devido as recomendações técnicas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e alinha-se aos Decretos do Executivo para o isolamento social, que foram publicado em Diário Oficial.





(Célio Brito)