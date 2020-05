Morre em Fortaleza o ex-secretário de Segurança Pública do Ceará, general Théo Spíndola Basto

O ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará, general Théo Spíndola Basto, faleceu na madrugada desta quarta-feira (20). Segundo informações de familiares, ele sofreu complicações cardíacas e não resistiu. Basto comandou a pasta da Segurança Pública na gestão do governador Lúcio Alcântara, tendo assumido o cargo em janeiro de 2005 .





Basto assumiu a chefia do cargo em substituição ao delegado federal Wilson Nascimento (já falecido). O militar tinha formação em política, estratégia e alta administração no Exército (CeapEx), sendo também formado pela Escola Superior de Guerra (ESG).





Ocupou diversos cargos de chefia cargos na carreira militar, tendo sido instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. No Ceará, foi comandante da 10ª Região Militar.





(Fernando Ribeiro)