Polícia Federal faz operação em Aurora para combater crime eleitoral com verba do auxílio emergência

A Polícia Federal desencadeou na manhã desta quinta-feira (21) a “Operação Arrebol”, de combate ao desvio de verbas públicas e crime eleitoral na Região do Cariri, no Sul do Ceará. O objetivo da mobilização dos agentes foi dar cumprimento a mandados judiciais de busca e apreensão no Município de Aurora (a 476Km de Fortaleza). Além do desvio da verba do auxílio de emergência no período de pandemia de coronavírus, também é investigado crime eleitoral.





A operação faz parte de uma investigação instaurada pela PF com base em pedido do Ministério Público Federal (MPF). Segundo a nota distribuída à Imprensa pela Assessoria de Comunicação da PF, em Fortaleza, trata-se de “apurar a ocorrência de crime eleitoral no pagamento do auxílio emergencial”.





A requisição do Ministério Público Eleitoral foi autorizada pelo Juízo Eleitoral da Comarca de Aurora. Foram cumpridos nesta manhã dois mandados de busca e apreensão na sede do Município e um terceiro no Distrito de Ingazeira, na zona rural.





Provas





Nos três endereços alvos da operação, os policiais federais apreenderam documentação, equipamentos de comunicação (celulares) e de informática (computadores) que poderão servir de prova na apuração dos crimes.





De acordo com a PF, a operação foi batizada de “Arrebol”, que significa momento em que o sol nasce ou se põe, em alusão ao nome da cidade e no sentido de dar luz sobre as condutas investigadas. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.





(Fernando Ribeiro)