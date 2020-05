Neto larga dois empregos para cuidar da avó com alzheimer; vídeo

A única renda da família é a aposentadoria de apenas um salário que dona Francisca recebe.

Anderson Lima, de 29 anos, não pensou duas vezes ao largar dois empregos para cuidar da avó com alzheimer, a dona Francisca Ramalho, de 105 anos.





Residentes de uma casa simples no Sítio Desterro, na Zona Rural de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, Anderson fez até um canal no Youtube para mostrar um pouco da sua vida cuidando da avó.





Conforma uma matéria do portal Razões Para Acreditar, Anderson foi abandonado pelo pai e sua mãe é falecida. Dessa maneira, quem cuidou do rapaz sempre foi dona Francisca.





“Os filhos dela moram em Goiás e não tomaram a iniciativa de cuidar dela. Ela cuidou de mim da infância e nesse momento abandonar ela, não posso fazer isso”, contou.





Logo depois de ter largado os empregos para cuidar da avó com alzheimer, a única renda da família é a aposentadoria de apenas um salário que dona Francisca recebe.





“Eu sobrevivo dele para fazer feira, comprar os remédios e fraldas dela, além dos custos para levá-la nas consultas”, explica o neto.





Para ajudar Anderson a cuidar da avó, uma vaquinha online foi criada na VOAA. O objetivo é que o dinheiro ajude Anderson a comprar os remédios de Francisca, levá-la às consultas médicas e bancar as despesas da casa. Clique aqui e doe





Quer acompanhar as aventuras da dupla? Acompanhe o canal do Youtube de Anderson abaixo:

Fonte: Ric Mais