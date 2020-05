É com muita tristeza e pesar que noticiamos o falecimento do empresário sobralense, Manoel Mardônio Carlos (60), conhecido como "Mardony Pinturas". O empresário morreu neste sábado, dia 23, no Hospital Regional Norte de Sobral, vítima de Covid-19.



Mardônio era irmão da Secretária de Saúde de Sobral.



Neste momento de saudade e dor, manifestamos toda solidariedade à família.