Operação Tupã: PRF detém dois homens e apreende pássaros silvestres em estabelecimento comercial







Policiais Rodoviários Federais em serviço na Unidade Operacional de Tianguá/Ce, na Operação Tupã, às 09h50 de hoje, 02/05 , receberam uma denúncia através de um usuário da rodovia, que no km 335 da BR 222, no município de São João da Fronteira/PI , em um estabelecimento comercial às margens da rodovia havia várias gaiolas com pássaros.





A Equipe PRF deslocou-se até ao local, e constatou a presença de vários pássaros silvestres expostos na frente do comércio, bem como algumas gaiolas com pássaros silvestres em uma garagem e nos fundos do estabelecimento.





Foram apreendidos 18 pássaros que se encontravam em 18 gaiolas e, detidos 02 homens, por, em tese, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.





Os detidos juntamente com os pássaros foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Piracuruca/PI.

OPERAÇÃO TUPÃ

Lançada nacionalmente pela PRF na última quinta-feira (30), a Operação Tupã tem por objetivo o enfrentamento qualificado à criminalidade além de promover o aumento da percepção de segurança nas rodovias federais. A operação terá atividades integradas e trabalho coordenado entre a força operacional e área de inteligência.

A denominação Tupã, que na língua tupi-guarani significa trovão, fenômeno natural que quando ocorre não pode ser ignorado por conta da sua dimensão sonora.

Assim, a PRF buscará a ostensividade e maior assertividade nas abordagens, como fruto do processo de policiamento orientado pela inteligência.