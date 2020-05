Operação Tupã: PRF detém homem com mais de 15 mil “arrebites” no norte do Ceará



A detenção ocorreu no município de Ubajara.





Na madrugada do dia 02/05, às 02h45, Policiais Rodoviários Federais realizavam fiscalização por ocasião da Operação Tupã, no Km 333.8, da BR 222, no município de Ubajara/CE, ocasião que abordou o veículo Fiat/Palio Fire, que era conduzido por um homem de 45 anos.





Durante a fiscalização o condutor apresentou notório nervosismo, chamando a atenção dos policiais, que passaram a realizar uma fiscalização minuciosa no interior do veículo.





Foi localizado no banco traseiro do veículo, no interior de uma caixa que supostamente seria de água sanitária, 15.007 (quinze mil e sete unidades) do medicamento nobésio extra forte (popularmente conhecido como arrebite).





O nobésio, popularmente conhecido como arrebite, é utilizado pelos motoristas como inibidor de sono, para prolongar o tempo acordado e poder dirigir por longas distâncias.





O homem foi detido por tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Tianguá/CE.





OPERAÇÃO TUPÃ

Lançada nacionalmente pela PRF na última quinta-feira (30), a Operação Tupã tem por objetivo o enfrentamento qualificado à criminalidade além de promover o aumento da percepção de segurança nas rodovias federais. A operação terá atividades integradas e trabalho coordenado entre a força operacional e área de inteligência.

A denominação Tupã, que na língua tupi-guarani significa trovão, fenômeno natural que quando ocorre não pode ser ignorado por conta da sua dimensão sonora.

Assim, a PRF buscará a ostensividade e maior assertividade nas abordagens, como fruto do processo de policiamento orientado pela inteligência.