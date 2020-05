Paciente com coronavírus foge em mototáxi de hospital em Morada Nova

O homem apresentava sintomas leves da doença e foi convencido pela família a retornar ao hospital.



Um paciente com Covid-19 fugiu em um mototáxi do Hospital Fundação São Lucas, em Morada Nova, na tarde desta terça-feira (12). O homem foi encontrado em sua residência e convencido pela família a retornar aos cuidados médicos ainda na terça (12).



Segundo a Secretária de Saúde do município, Luciana Almeida, a prefeitura foi informada da situação por meio da ouvidoria do município. Um vizinho do paciente o viu chegando em casa em um mototáxi. O hospital confirmou à prefeitura que o paciente havia saído do local sem autorização médica e que há alguns dias pedia alta por apresentar sintomas leves.



A esposa do paciente o convenceu a retornar a unidade de saúde. Uma ambulância foi a residência para levá-lo ao hospital. O mototaxista não foi localizado pelas equipes de saúde do município.



Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia Municipal de Morada Nova. O paciente pode responder criminalmente por expor a vida ou a saúde de outros ao perigo direto e iminente. O crime é previsto no artigo 132 do Código Penal, com detenção de três meses a um ano.





Coronavírus em Morada Nova



Na última atualização do portal IntegraSUS, às 10h13 desta quarta-feira (13), o município de Morada Nova havia registrado 72 casos confirmados da Covid-19. Outros 26 estavam em investigação e até então, 33 pacientes com a doenças foram recuperados.



"O centro está interditado, temos barreiras na cidade. Antes do Estado decretar, já havíamos colocado a obrigatoriedade do uso das máscaras. A parte de higienização de ruas e prédios está sendo feita todos os dias. A maioria dos casos, os pacientes possuem sintomas leves. Não tivemos nenhuma morte na cidade até o momento", explicou a secretária.

(Diário do Nordeste)