Pandemia da bala: chefe de facção é fuzilado dentro de um carro na Barra do Ceará

A guerra das facções criminosas na zona Oeste de Fortaleza teve mais um capítulo sangrento na manhã desta terça-feira (12). Um dos bandidos mais temidos pelos moradores na área compreendida entre as comunidades das Goiabeiras, Colônia e a Barra do Ceará, foi executado a tiros quando trafegava em um veículo com um comparsa. A morte do criminoso pode gerar novos conflitos armados nas próximas horas, o que deixa a população assustada e as autoridades em alerta máximo.





O crime ocorreu por volta de 10 horas na Rua Larga, nas Goiabeiras, quando bandidos da facção Comando Vermelho (CV), que atuam no Morro de Santiago, fuzilaram o rival da facção Guardiões do Estado (GDE), identificado como Tarcísio William de Andrade Sales, 32 anos, que chefiava bandidos escondidos no canal existente no final da Rua Arakém.





O criminoso vinha sendo caçado pelos inimigos depois que retornou ao bairro após fugir da Barra do Ceará e passar alguns meses escondido no Bom Jardim. Sua saída das Goiabeiras aconteceu após ele ter expulsado moradores do bairro, o que gerou uma operação policial na área com o apoio da Guarda Municipal de Fortaleza.





De volta ao bairro, o criminoso, dono de uma extensa ficha de delitos, tentou reassumiu o controle da área, mas na manhã desta terça-feira foi eliminado pela facção rival. Mais de 20 tiros foram disparados em direção o carro onde o criminoso e seu comparsa estavam.





Neste momento, a Guarda Municipal e a PM reforçam a segurança nas Goiabeiras.





(Fernando Ribeiro)