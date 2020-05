STF é a suprema corte que mais trabalha no mundo, diz Toffoli

“É a suprema corte que mais trabalha no mundo, que mais decide no mundo”, diz Toffoli sobre o STF.

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, afirmou, nesta segunda-feira (11), que o STF é a suprema corte que mais trabalha no mundo.





A declaração foi feita por Toffoli ao justificar gastos e rendimentos de juízes no Brasil.





Durante entrevista concedida ao “Roda Viva”, da TV Cultura, o ministro declarou:





“Esse momento de exemplo é o que estamos fazendo, trabalhando, dando prioridade aos casos da covid-19. É a suprema corte que mais trabalha no mundo, que mais decide no mundo. Desde 14 de março começamos a catalogar casos envolvendo a covid. Já são 1.800, com 1.600 decisões.”





Em seguida, Toffoli acrescentou:





“A suprema corte dos EUA, que tem uma remuneração anual maior que a do Brasil, ela julga por ano cem casos. A da Alemanha, cada turma, que lá chama Senado, julgam 80 casos cada uma. O Supremo trabalha e trabalha muito. Exemplo se dá trabalhando.”





(Renovamídia)