Pandemia da bala: em 24 horas, mais 10 pessoas foram assassinadas no Ceará, nesta segunda-feira

Dez pessoas foram assassinadas no Ceará nas últimas 24 horas, segundo registros dos órgãos da Segurança Pública; Polícia Civil, Polícia Militar e Perícia Forense do Estado (Pefoce). Dois casos de duplos homicídios ocorreram neste intervalo, sendo um deles em Fortaleza, no bairro Antônio Bezerra (zona Oeste) e outro na cidade de Ibicuitinga, na região do Baixo Jaguaribe. Também foi registrado o assassinato de mais um motorista de aplicativo.





Três homicídios foram praticados em Fortaleza nesta segunda-feira (18). Um duplo homicídio aconteceu nas primeiras horas da madrugada de ontem no bairro Antônio Bezerra. O caso ocorreu na Rua Ipiranga, onde foram baleados e mortos dois homens identificados como Ronierisson Aleixo da Silva, 30 anos de idade; e Luiz Antônio de Jesus Alencar, 23.





Também em Fortaleza, um homem foi assassinado, na tarde de ontem, no bairro Serrinha. A vítima, não identificada, foi atingida por vários tiros disparados por ocupantes de uma motocicleta. Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigam mais este crime na Capital.





Interior violento





Ao menos, sete pessoas foram mortas no Interior do estado do Ceará na segunda-feira (18). Um duplo homicídio foi registrado na cidade de Ibicuitinga (a 190Km de Fortaleza) na tarde de ontem, quando bandidos invadiram uma residência e mataram, a tiros, dois irmãos. Eles foram identificados apenas por Alex e Wellinton.





Em Sobral, na zona Norte do estado (a 224Km de Fortaleza), a Polícia Civil investiga a morte de um motorista de aplicativo. O crime ocorreu nas primeiras horas da manhã de ontem nas proximidades do Ginásio Poliesportivo da cidade, no bairro Coração de Jesus.





O motorista morto foi identificado como José César Vasconcelos Pompílio, 46 anos, conhecido como “César Uber”, que foi ferido a tiros e pauladas e acabou morrendo na Emergência da Santa Casa de Sobral. Três suspeitos do crime estão sendo procurados.





A Polícia registrou. Ainda, crimes de homicídios nos seguintes Municípios: Aracati. Icapuí, Paramoti e em Morada Nova.





(Blog do Fernando Ribeiro)