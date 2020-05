Bolsonaro sanciona lei que libera crédito com juro baixo para micro e pequenas empresas

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequena Porte (Pronampe) para ajudar pequenos empresários durante a pandemia. A norma, publicada na edição desta terça-feira (19) do Diário Oficial da União, abre uma linha de crédito para auxiliar micro e pequenas empresas durante a crise provocada pela covid-19. Com o Pronampe, a empresa poderá tomar empréstimos de até 30% da receita bruta anual registrada em 2019, desta o Congresso em Foco.





Os empréstimos para os empresários poderão chegar a R$ 108 mil para as microempresas, com faturamento de até R$ 360 mil por ano, e a R$ 1,4 milhão para as de pequeno porte, com faturamento anual de R$ 360 mil até R$ 4,8 milhões.





No caso de empresas criadas há menos de um ano, o limite de empréstimo será de até metade do capital social ou até 30% da média do faturamento mensal. O pagamento dos empréstimos poderá ser dividido em até 36 parcelas. Será aplicada a taxa básica de juros, hoje em 3%, com acréscimo de 1,25%.





Foram cinco vetos. Bolsonaro excluiu, entre outros trechos, a possibilidade de carência de oito meses para o início do pagamento dos empréstimos. Também barrou a prorrogação por 180 dias dos prazos para pagamentos das parcelas mensais à Receita Federal e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.





As linhas de empréstimo para ajudar pequenas empresas durante a pandemia poderão ser operadas por bancos públicos, fintechs e cooperativas de crédito.





