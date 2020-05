Pandemia da bala: em 48 horas, mais duas mulheres foram assassinadas a tiros na Grande Fortaleza

Subiu para 148 o número de mulheres assassinadas no Ceará. Nas últimas 48 horas, mais dois crimes do gênero foram registrados na Grande Fortaleza. Uma das vítimas era uma garota de 18 anos, morta a tiros, dentro de casa, no Município de Maranguape, na Região Metropolitana da Capital. O segundo caso ocorreu em Fortaleza, no bairro Ancuri, na Grande Messejana.



Era por volta das 22 horas desta terça-feira quando bandidos armados invadiram uma casa na localidade de Papoco, no Distrito de Papara, em Maranguape, e atiraram diversas vezes contra uma jovem. A vítima, inicialmente identificada apenas por Ivina, teve morte imediata. Ela foi atingida por vários tiros na cabeça, o que caracterizou um crime de execução sumária.

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local do crime juntamente com policiais militares e uma equipe da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) em busca de pistas para identificar os assassinos. Até agora, porém, nenhum suspeito do crime foi localizado. O corpo da garota foi encaminhado à Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), em Fortaleza, onde será necropsiado na manhã desta quarta-feira (27).

Misterioso

Outra mulher, ainda não identificada, foi também assassinada a tiros na Grande Fortaleza. O crime ocorreu no fim da tarde da última segunda-feira (25), no bairro Ancuri, em Messejana. De acordo com os primeiros levantamentos de informações feitos pela Polícia Militar, a vítima caminhava pela Rua do Cruzeiro, quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta e atingida a tiros.

A Polícia não sabe ainda se ocorreu ali um crime de latrocínio (roubo ou tentativa de roubo seguida de morte), uma execução sumária ou mesmo um caso de feminicídio. No local, ninguém reconheceu a mulher morta e, portanto, o corpo foi encaminhado à Pefoce sem nenhuma identificação formal.

Balanço

Somente neste mês de maio de 2020, 33 mulheres foram assassinadas no Ceará. Veja a relação completa das vítimas:

01 (01/05) – Josélia Nunes Moura dos Santos, 39 (pauladas) – Messejana (CAPITAL)

02 (01/05) – Clara Mayelle Nunes Moura dos Santos (pauladas) – Messejana (CAPITAL)

03 (01/05) – Yonara Antonelle Nunes Moura dos Santos (facadas) – Messejana (CAPITAL)

04 (01/05) – Luíza Antônia Bezerra, 79 (estrangulada) – (LAVRAS DA MANGABEIRA)

05 (02/05) – Tatiane da Cunha Barros, 26 (bala) – B. Campo Novo/Sede (QUIXADÁ)

06 (02/05) – Claudiane Castelo da Silva, 26 (bala) – Parque Genezaré (ITAITINGA)

07 (02/05) – Maria de Fátima da Silva, 50 (bala) – Sítio Panelas/Distrito Quintaús (ACOPIARA)

08 (02/05) – Graciele da Silva Araújo, 25 (bala) – Sítio Panelas/Distrito Quintaús (ACOPIARA)

09 (03/05) – Carla Bessa Paulino, 30 (bala) – Bairro Coquinho/Sede (ARATUBA)

10 (04/05) – Vítima não identificada (achado de cadáver) – (SOBRAL)

11 (05/05) – Bruna Kelly da Silva, 19 (bala) – R. João Correia/B. Bom Jardim (CAPITAL)

12 (06/05) – Vitória Tatyra Aragão da Silva, 14 (bala) – Novo Parque Iracema (MARANGUAPE)

13 (07/05) – Darliane da Silva Macieira, 20 (bala) – B. Alto do João Grande (MARANGUAPE)

14 (08/05) – Ana Jamylis Pires Arruda, 22 (bala) – Bairro Serrinha (CAPITAL)

15 (09/05) – Maria Elizabete dos Santos, 34 (facadas) – D. Missão Nova (MESSÃO VELHA)

16 (09/05) – Antônia Marta de Menezes Pereira, 50 (bala) – R. Ten. Marcos Lira/Serrinha (CAPITAL)

17 (11/05) – Ana Vitória Sousa da Silva, 3 anos (bala) – R. Santa Inês/B. Pirambu (CAPITAL)

18 (11/05) – Antônia Jéssica de AraújoSilva, 28 (bala) – Parque São João (MARANGUAPE)

19 (13/05) – Érika Dayane Araújo Nascimento, 26 (bala) – Loc. Ucucará (MARANGUAPE)

20 (13/05) – Maria Vanda Pereira do Nascimento, 48 (bala) – B. Diadema II (HORIZONTE)

21 (13/05) – Mayana Lima da Silva, 30 (bala) – R. Amâncio Pereira/Barroso (CAPITAL)

22 (13/05) – Maria Arlete dos Santos, 52 (bala) (JIJOCA DE JERICOACOARA)

23 (14/05) – Francisca Gisele Ribeiro de Castro, 23 (bala) (VARJOTA)

24 (14/05) – Vítima não identificada (achado) – Parque das Timbaúbas (JUAZEIRO DO NORTE)

25 (15/05) – Evelize da Costa Ferreira, 24 (bala) – Vila Graci (BARREIRA)

26 (15/05) – Maria Vitória Lima Pereira, 24 (bala) – Vila Graci (BARREIRA)

27 (15/05) – Denise Santos de Sousa, 24 (bala) – Vila Graci (BARREIRA)

28 (20/05) – Maria de Fátima Lima Sousa, 42 (facadas) – (QUIXERÉ)

29 (21/05) – Maria da Glória Pereira Machado, 33 (bala) – (LAVRAS DA MANGABEIRA)

30 (21/05) – Ana Lydia Maria, 25 (bala) – R. Dr. José do Vale/B. Antônio Bezerra (CAPITAL)

31 (22/05) – Ana Paula Vieira de Oliveira, 29 (bala) – BR-116/Km 21 (ITAITINGA)

32 (25/05) – Vítima não identificada (bala) – Rua do Cruzeiro/Bairro Ancuri (CAPITAL)

33 (26/05) – Identificada apenas por Ívina, 18 (bala) – Distrito de Papara (MARANGUAPE)