VIOLÊNCIA: HOMEM É EXECUTADO A BALA NO BAIRRO SUMARÉ, EM SOBRAL

Na manhã desta quarta-feira, dia 27, por volta das 11h40, foi registrado um homicídio a bala na rua Maria Benvinda, bairro Sumaré.





Um homem identificado como Marinaldo Ferreira Aragão, 40 anos, foi executado com tiros na cabeça.





Os autores do crime fugiram em uma moto, tomando destino ignorado.



As Polícias Civil e Militar estão realizando diligências na tentativa de prender os autores do crime.



32 homicídios dolosos foram registrados em Sobral no corrente ano.





Mais detalhes em instantes.