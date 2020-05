PANDEMIA DA VIOLÊNCIA EM SOBRAL!

Na noite deste domingo (31), por volta das 20h00, aconteceu um roubo de motocicleta no Bairro Junco.

A vítima transitava pelas proximidades do estádio do Junco, quando foi abordada e roubada por dois homens armados de revólver. A dupla subtraiu o veículo da vítima: uma Honda CG 160 de cor preta e placa POX-3385. Logo após o assalto, os criminosos fugiram em rumo ignorado.





Quem souber informações do paradeiro do veículo, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo das informações é garantido.