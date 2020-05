EUA: Policiais se ajoelham em frente a manifestantes

Protesto contra a morte de George Floyd teve abraços e solidariedade.

Um grupo de policiais da cidade de Miami, Flórida, Estados Unidos, protagonizou uma cena emocionante durante uma manifestação contra a morte do norte-americano George Floyd neste domingo (31).





Eles se uniram de joelhos aos pedidos por paz e união de um grupo de manifestantes pacíficos. A multidão levou cartazes com as palavras Vidas Negras Importam (Black Lives Matter, nome do movimento contra racismo), pedidos pelo fim da brutalidade da polícia e respeito.





Críticas à truculência de policiais foram feitas também em ocasiões de outras mortes de norte-americanos negros. No ato em Miami, os agentes da polícia se uniram aos manifestantes e ergueram as mesmas placas. (Pleno News)