Parlamentares entram com pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes

Os deputados federais Bia Kicis, Cabo Junio Amaral, Filipe Barros e Carlos Jordy, alvos do inquérito do STF entram com pedido de impeachment do Ministro Alexandre de Moraes.





O pedido é uma resposta ao mandato de busca e apreensão em endereços de blogueiros, influenciadores digitais e empresários, sob a investigação de terem supostamente disseminado e criado notícias falsas para atingir esferas de poder como o Supremo Tribunal Federal. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.





Figuras como a militante e ativista conservadora Sara Winter, o youtuber Bernardo Kuster, o jornalista Allan dos Santos (Canal Terça Livre), além de parlamentares como Carla Zambelli (PSL – SP), Felipe Barros (PSL) e Daniel Silveira (PSL) também foram alvo do mandato da PF. Além deles, outros nomes também foram convocados, e ao todo 29 locais foram visitados pelos agentes.





O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrou com um pedido junto à Suprema Corte pedindo a suspensão do inquérito. A ação está nas mãos do ministro Edson Fachin.

@cabojunioamaral e Acabei de protocolar o pedido de impeachment do Ministro Alexandre de Moraes por sua censura absurda com um inquérito inconstitucional e perseguição contra opositores. Assinamos eu, @Biakicis @filipebarrost . Pressionem Alcolumbre para pautar o pedido. pic.twitter.com/nONyJcwSIF May 27, 2020