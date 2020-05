Piauí autoriza agentes a entrar nas casas e desapropriar imóveis

Decreto do governador Wellington Dias (PT) determina o uso de propriedade particular para executar “ações de combate” ao coronavírus.





O governo do Piauí autorizou agentes da Sedec (Secretaria de Estado da Defesa Civil) e responsáveis pelo combate ao coronavírus no estado a entrar em propriedades particulares, como casas, para prestar socorro ou para a retirada de famílias do local, quando houver risco de contaminação.

O governador Wellington Dias (PT) / Foto Elza Fiúza/10.11.2009/ABr





Além disso, autoriza o uso de propriedade particular para executar “ações de combate” ao coronavírus. O governo explica que a medida poderá ser usada na escolha de algum imóvel em localização estratégica para transformá-lo em hospital de campanha, por exemplo.





A determinação foi publicada em decreto na última quinta (16), assinado pelo governador Wellington Dias (PT), que estabelece situação de calamidade pública no estado por causa da covid-19.





A Sedec também está autorizada a mobilizar servidores do estado e municípios e convocar voluntários para reforçar ações de resposta e realização de campanhas de arrecadação de recursos.





Fonte: R7