Polícia Civil captura suspeito de associação para o tráfico em São Benedito

Um trabalho integrado da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio das delegacias Regional de Crateús e Municipal de São Benedito, resultou na prisão preventiva de um homem por associação para o tráfico de drogas na região. A ofensiva policial ocorreu, na tarde dessa segunda-feira (4) em São Benedito, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





Após investigações que identificaram o suspeito José Alisson Ferreira Franco (29) como membro de uma associação criminosa, a Polícia Civil solicitou um mandado de prisão preventiva por associação para o tráfico de drogas, crime cometido em Crateús (AIS 16). Os policiais saíram em diligências e conseguiram capturar o homem em uma residência no bairro do Chora, em São Benedito.





O indivíduo já foi condenado por tráfico ilícito de drogas pela Comarca de Ipueiras (AIS 16), local onde foi preso em julho de 2019 com 10 kg de maconha e meio quilo de cocaína. Ele deixou o sistema penitenciário em janeiro deste ano com alvará judicial para cumprir a pena em regime semiaberto.

Denúncias





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3692-3308, da Delegacia Regional de Crateús. A unidade policial também disponibiliza o telefone (85) 98616-6699, que é o número de WhatsApp para denúncias. O sigilo e o anonimato são garantidos.