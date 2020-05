"Venci o Covid-19", celebra idosa de 96 anos do Amazonas

2 mil pacientes já estão recuperados do Covid-19 no Estado do Amazonas.

A idosa Orfila Guimarães, 96 anos, recebeu alta, nesta segunda-feira (4), de hospital no município de Maués, no Amazonas, após vencer a batalha contra o coronavírus.





Nas redes sociais, segundo o site Manaus Alerta, o prefeito do município, Júnior Leite, celebrou a vitória da dona Orfila e fez um apelo à população:





“Tenho fé em Deus que juntos venceremos este momento tão difícil que o mundo inteiro está passando. Fica em casa, Maués!”





Os últimos números apontam 7.242 casos confirmados no Amazonas, com 584 mortes. Outras 2 mil pessoas estão recuperadas da Covid-19.





(Renovamídia)