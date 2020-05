Quatro armas de fogo e drogas são apreendidas em operação da Polícia Civil no Sertão de Crateús

Dando continuidade às ações em território cearense, no intuito de enfraquecer e desarticular as organizações criminosas, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) realizou, na manhã desta terça-feira (5), uma operação que resultou nas apreensões de um arsenal e de drogas na região dos Sertões dos Crateús. Um casal foi preso durante a ofensiva registrada na cidade de Independência, na Área Integrada de Segurança 16 (AIS 16) do Ceará. Quatro armas de fogo e quase cinco quilos de drogas foram apreendidos.



Os policiais civis chegaram aos suspeitos após investigações realizadas pela Delegacia Municipal de Independência e pelo Núcleo Avançado de Inteligência da Delegacia Regional de Crateús (NAI/Crateús). Elyton Carlos Nogueira de Sousa (29) e Grazielle Sales Viana (24) estavam em um imóvel, no bairro Cohab. Após autorização dos suspeitos, a Polícia Civil realizou uma busca na propriedade, onde os materiais ilícitos foram encontrados.



As drogas foram encontradas pela equipe dentro de uma bolsa. No total, 2,4 quilos de maconha, 1,4 quilo de crack e 742 gramas de cocaína foram apreendidos. Depois, em um fundo falso dentro de um guarda-roupa, quatro armas de fogo foram localizadas, sendo três pistolas de calibres 22, 25 e 765; além de uma espingarda calibre 28 e 37 munições.



De acordo com as investigações, o casal é suspeito de guardar as armas e as drogas para um grupo criminoso envolvido em delitos na região cearense. Os dois foram conduzidos à Delegacia Regional de Crateús, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo. A Polícia Civil segue com investigações em andamento, no intuito de capturar outras pessoas envolvidas com o grupo.



Denúncias



A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3692-3308, da Delegacia Regional de Crateús. A unidade policial também disponibiliza o telefone (85) 98616-6699, que é o número de WhatsApp para denúncias. O sigilo e o anonimato são garantidos