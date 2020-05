FORQUILHA: POLÍCIA CIVIL PRENDE DOIS HOMENS POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Regional de Sobral, resultou na prisão em flagrante de um dois indivíduos por porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Um deles estava com dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e roubo. A ação ocorreu, nessa quinta-feira (07), no Bairro Trapiá, em Forquilha, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





Após investigações policiais, os agentes de segurança capturaram o homem identificado como Raimundo Lopes Loiola (32), com antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo, em uma residência no município de Forquilha. No mesmo local, também foi preso Francisco Yure Belo de Lima (20), com antecedentes criminais por roubo a residência, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ambos foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, pois estavam portando dois revólveres calibre 38 durante a ofensiva, e por associação criminosa. As armas foram apreendidas pela equipe policial.





Raimundo, que é apontado como chefe de uma organização criminosa local, teria saído de Fortaleza com destino a Forquilha com o objetivo de cometer crimes de homicídios contra inimigos no município. O indivíduo estava foragido da Justiça desde 2018 com dois mandados de prisão preventiva em aberto expedidos pela Comarca de Forquilha. O homem é suspeito de uma série de crimes como homicídios e roubos na região. Já Yure é comparsa de Raimundo.





Diante dos fatos, os indivíduos foram encaminhados para a delegacia, onde foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o número (88) 3677-4711, da Delegacia Regional de Sobral. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil)